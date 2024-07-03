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Генсек ООН: Казахстан будет играть ведущую роль на COP29

Генсек ООН: Казахстан будет играть ведущую роль на COP29 Казахстан будет играть ведущую роль на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
3 июля 2024 г. 10:32
Генсек ООН: Казахстан будет играть ведущую роль на COP29

Казахстан будет играть ведущую роль на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом в интервью "Казинформ" заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Что касается климата, все страны должны представить новые национальные планы действий к следующему году, которые должны полностью соответствовать ограничению долгосрочного глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. Они должны включать конкретные планы по сокращению производства и потребления ископаемых видов топлива как минимум на 30 процентов к 2030 году. Я уверен, что Казахстан в полной мере сыграет свою роль в энергетическом переходе, в том числе на Конференции сторон в Азербайджане в этом году", - сказал генсек.

Отметим, что на днях в интервью ТАСС Гутерриш заявил, что планирует приехать в Баку для участия в СОР29, который состоится в ноябре этого года.

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Версия на английском языке UN Secretary-General: Kazakhstan will play leading role at COP29
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: Qazaxıstan COP29-da aparıcı rol oynayacaq

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