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В ООН подтвердили участие Гутерриша в COP29 в Баку

В ООН подтвердили участие Гутерриша в COP29 в Баку Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш принял приглашение правительства Азербайджана для участия в COP29 и готовится к предстоящему визиту.
COP29
21 октября 2024 г. 22:42
В ООН подтвердили участие Гутерриша в COP29 в Баку

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш готовится к предстоящему визиту в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом корреспонденту американского бюро Report сообщила заместитель пресс-секретаря ООН Флоренсия Сото Ниньо.

По ее словам, Гуттериш примет участие в открытии мероприятия.

"Планируется, что генеральный секретарь после участия в мероприятиях и обсуждениях высшего уровня в рамках COP29 отправится в другую поездку. Затем он вернется в Баку, чтобы принять участие в церемонии закрытия COP29", - сказала заместитель пресс-секретаря.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi Quterreşin COP29-da iştirakını təsdiqləyib

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