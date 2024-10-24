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Генсек ООН: COP29 представит новые возможности для плана финансирования борьбы с изменением климата 

Генсек ООН: COP29 представит новые возможности для плана финансирования борьбы с изменением климата  Климатическая конференция COP29 представит новые возможности для плана финансирования борьбы с изменением климата.
COP29
24 октября 2024 г. 15:41
Генсек ООН: COP29 представит новые возможности для плана финансирования борьбы с изменением климата 

Климатическая конференция COP29 представит новые возможности для плана финансирования борьбы с изменением климата.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в ходе расширенного заседания в формате аутрич на заседании "аутрич" / "БРИКС плюс".

"Буквально через несколько недель пройдет конференция (COP29), и тогда начнется новый отсчет для того, чтобы представить новые планы. Конференция представит новые возможности для плана финансирования", - сказал генсек.

По его словам, каждая страна выразила приверженность к удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса. "Для этого требуются серьезные действия по снижению выбросов, и G20 должна возглавить эту работу", - подчеркнул он.

Генсек ООН отметил, что развитые страны должны выполнить свои обязательства в рамках борьбы с изменением климата, удвоить выделение средств на эти цели. "Необходимо также профинансировать фонд убытков и ущерба. Каждая страна должна иметь возможность получить доступ преимуществом технологий. Глобальный цифровой договор призван укрепить международное сотрудничество, потенциал", - добавил Гуттериш.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: COP29 iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin maliyyələşdirilməsi planı üçün yeni imkanlar təqdim edəcək

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