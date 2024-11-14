Генсек ОЧЭС: Черноморский регион нуждается в улучшении экологии и управлении климатическими вызовами

Черноморскому региону предстоит значительная работа по улучшению экологии и управлению климатическими вызовами.
Как сообщает Report, об этом Генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску заявил журналистам на полях COP29 в Баку.
По его словам, в этом процессе важна роль государственных учреждений.
С 1 января 2024 года председательство в ОЧЭС перейдет к Азербайджану, и Команеску выразил уверенность, что сотрудничество в регионе станет более активным, особенно в вопросах климатической повестки и охраны окружающей среды.