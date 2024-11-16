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Генсек: МПС стремится расширить деятельность в борьбе с изменением климата

Генсек: МПС стремится расширить деятельность в борьбе с изменением климата Межпарламентский союз (МПС) стремится расширить деятельность в борьбе с изменением климата для достижения конкретных результатов.
COP29
16 ноября 2024 г. 12:18
Генсек: МПС стремится расширить деятельность в борьбе с изменением климата

Межпарламентский союз (МПС) стремится расширить деятельность в борьбе с изменением климата для достижения конкретных результатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг, выступая на парламентской встрече COP29 в Баку.

По его словам, МПС привержен климатической деятельности и выступает за сотрудничество в этом направлении.

Генеральный секретарь подчеркнул, что в условиях климатического кризиса необходимо придерживаться четкого политического курса, который защитит окружающую среду и поспособствует благополучию будущих поколений.

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Версия на английском языке Secretary General: IPU seeks to expand activities in fighting climate change
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