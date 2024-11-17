Генсек МПС: Итоговый документ, принятый на Парламентской встрече, станет дорожной картой

Итоговый документ, принятый на Парламентской встрече, станет дорожной картой для парламентариев.

Итоговый документ, принятый на Парламентской встрече, станет дорожной картой для парламентариев.

Как сообщает Report , об этом заявил Генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг по итогам двухдневной Парламентской встречи в рамках COP29.

Он назвал эту встречу исторической.

Руководитель МПС поблагодарил Милли Меджлис (парламент) Азербайджана за проведение заседания и отметил, что принятый итоговый документ внесет важный вклад.

"Документ является результатом очень консультативного процесса. Мы стремились получить общее мнение членов парламента. Этот документ является дорожной картой для парламентариев, способствует единству и солидарности. В заседании приняли участие более 300 участников. Мы должны понимать, что необходимо принимать серьезные меры в плане изменения климата", - подчеркнул М.Чунгонг.

Он подчеркнул, что Парламентская встреча теперь в центре обсуждений на COP.