Генсек МПС: Итоговый документ, принятый на Парламентской встрече, станет дорожной картой

Итоговый документ, принятый на Парламентской встрече, станет дорожной картой для парламентариев.
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Он назвал эту встречу исторической.
Руководитель МПС поблагодарил Милли Меджлис (парламент) Азербайджана за проведение заседания и отметил, что принятый итоговый документ внесет важный вклад.
"Документ является результатом очень консультативного процесса. Мы стремились получить общее мнение членов парламента. Этот документ является дорожной картой для парламентариев, способствует единству и солидарности. В заседании приняли участие более 300 участников. Мы должны понимать, что необходимо принимать серьезные меры в плане изменения климата", - подчеркнул М.Чунгонг.
Он подчеркнул, что Парламентская встреча теперь в центре обсуждений на COP.