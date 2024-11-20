Генсек ITF: Страны мира должны расширять применение зеленого общественного транспорта

Для достижения целей по декарбонизации правительства стран мира должны работать над расширением использования "зеленого" (электрического) общественного транспорта.

Для достижения целей по декарбонизации правительства стран мира должны работать над расширением использования "зеленого" (электрического) общественного транспорта.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международного транспортного форума (ITF) Янг Тае Ким на круглом столе высоко уровня в рамках COP29 на тему "Зеленый городской транспорт".

"Города играют центральную роль в проблеме парниковых газов. К 2050 году 68% населения мира, по прогнозам, будут жить в городах. Политика декарбонизации транспорта должна идти рука об руку с более широкими целями. Переход на виды транспорта с низким содержанием углерода очистит воздух, которым мы дышим, а переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам будет поддерживать энергетическую безопасность",- сказал он.

По его словам, определение будущих декарбонизированных и устойчивых транспортных систем дает возможность планировать более пригодные для жизни города по мере роста городского населения.

"Для достижения этих целей правительства должны работать над расширением масштабов использования электрического общественного транспорта, интегрируя его с ходьбой и ездой на велосипеде. Это должно идти рука об руку с мерами, которые поощряют экологически безопасный выбор транспорта",- сказал Ким.

Он подчеркнул, что правительствам следует применять подход к планированию транспортной инфраструктуры, согласовывая инвестиционные решения по созданию транспортной системы будущего, а не просто сохранять и расширять существующую систему, которая не справляется с достижением глобальных целей.

"Для достижения этой цели необходима координация. Координация между местными и национальными властями, правительствами и поставщиками транспортных сетей, промышленными предприятиями, инвесторами и гражданским обществом",- добавил генсек.