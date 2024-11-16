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Генсек: Декларация COP29 предоставляет малым островным государствам инструменты в борьбе с изменением климата

Генсек: Декларация COP29 предоставляет малым островным государствам инструменты в борьбе с изменением климата Декларация по зеленой цифровой деятельности предоставляет странам Карибского бассейна и другим малым островным государствам инструменты для защиты их сообществ, экономики и окружающей среды, а также для создания устойчивости к растущему влиянию изменения
COP29
16 ноября 2024 г. 14:47
Генсек: Декларация COP29 предоставляет малым островным государствам инструменты в борьбе с изменением климата

Декларация по зеленой цифровой деятельности предоставляет странам Карибского бассейна и другим малым островным государствам инструменты для защиты их сообществ, экономики и окружающей среды, а также для создания устойчивости к растущему влиянию изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Карибского телекоммуникационного союза (CTU) Родни Тейлор на круглом столе высокого уровня по "Зеленой цифровой деятельности" в рамках COP29.

Он отметил, что малые островные государства полностью поддерживают декларацию COP29 по зеленой цифровой деятельности: "Как развивающиеся малые островные государства, мы непосредственно подвергаемся разрушительному воздействию изменения климата. Экстремальные погодные условия сдерживают страны в плане социального и экономического развития, ежегодно тратятся миллиарды долларов на восстановление инфраструктуры".

Тейлор добавил, что данная декларация предоставляет возможность для интеграции цифровых технологий в стратегии адаптации к климату: "Повышая цифровую грамотность, развивающиеся малые островные государства могут использовать технологии для принятия решений на основе данных против возникающих угроз. Глобальный обмен знаниями и сотрудничество еще больше усиливают внедрение лучших практик и инновационных стратегий, адаптированных к потребностям развивающихся малых островных государств".

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Версия на азербайджанском языке CTU Baş katibi: "COP29 Bəyannaməsi kiçik ada dövlətlərinə iqlim dəyişikliyinə qarşı alətlər təqdim edir"

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