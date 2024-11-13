Генсек CARİCOM: Важно использовать ИИ для защиты экосистемы

14:34

Искусственный интеллект занимает особое место в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный секретарь Карибского сообщества (CARICOM) Карла Барнетт во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств SIDS в рамках COP29 в Баку.

Она отметила, что на долю карибских государств приходится менее 1% глобальных выбросов парниковых газов: "Мы наблюдаем повышение уровня моря, но не в состоянии справиться с этим в одиночку. Поэтому мы говорим о возможностях искусственного интеллекта в этой сфере. Мы считаем возможным применение искусственного интеллекта в защите экосистем. Специалисты серьезно занимаются исследованием климатической проблемы. Однако, они говорят, что предотвратить эту проблему сложно", - сказала она.

По ее словам, CARICOM занимается разработкой специальной политики и программ, и может внести вклад в решение этих вопросов. "Мы просим международное сообщество принять соответствующие меры и выделить средства. Эта работа должна начаться с 2025 года. Также очень важно удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса. Мы призываем международные финансовые институты, Всемирный банк к более масштабной работе".