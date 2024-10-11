Генри Гонсалес: Частный сектор должен активнее участвовать в климатическом финансировании

Частный сектор должен принимать более активное участие в вопросах климатического финансирования.

Частный сектор должен принимать более активное участие в вопросах климатического финансирования.

Как передает Report, об этом сказал директор по инвестициям Зеленого климатического фонда Генри Гонсалес на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

По его словам, решение климатических вопросов требует финансов в значительном объеме, что делает важным участие частного сектора.

Он также отметил, что через две недели в Вашингтоне будет организована встреча на уровне министров, посвященная финансированию адаптации.

"Мы надеемся, что на СОР29 у нас будет возможность встретиться с министрами финансов стран-участниц, и обсудить важные вопросы, такие как распределение финансирования", - сказал Гонсалес.