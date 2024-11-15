Генпрокуроры Азербайджана и РФ обсудили усиление борьбы с нарушениями закона в сфере охраны природы

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу с российским коллегой Игорем Красновым.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу с российским коллегой Игорем Красновым.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Краснов на встрече призвал азербайджанских коллег к консолидации усилий надзорных и правоохранительных ведомств в сфере защиты экологии.

По его словам, Россия приветствует инициативу прокуратуры Азербайджана по активизации работы правоохранительных органов в борьбе с изменениями климата и отмечает в этой связи важность климатической конференции COP29, проходящей в Баку.

"Не сомневаюсь, что потенциал органов прокуратуры будет востребован для решения этой задачи", - сказал генпрокурор РФ.

В качестве примера он привел сотрудничество стран Каспийского региона по экологической безопасности.