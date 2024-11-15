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Генпрокурор: В России ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экосфере

Генпрокурор: В России ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экосфере Российские прокуроры ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экологической сфере, координируется работа правоохранительных органов по 15 тыс. уголовным делам по этому направлению.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:44
Генпрокурор: В России ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экосфере

Российские прокуроры ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экологической сфере, координируется работа правоохранительных органов по 15 тыс. уголовным делам по этому направлению.

Как передает Report, об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на пленарном заседании представителей правоохранительных органов в рамках COP29 в Баку.

"Ежегодно прокурорами пресекается до 300 тыс. нарушений законов в экологической сфере, осуществляется уголовное преследование и координация деятельности правоохранительных органов более чем по 15 тыс. уголовных дел, связанных с незаконной рубкой и уничтожением лесных насаждений, загрязнением воздуха, водоемов и недр, а также незаконной добычей биоресурсов", - сказал он.

По его словам, свыше 2 тыс. таких дел возбуждены по материалам надзорных проверок.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Rusiyada hər il ekoloji sahədə 300 minə yaxın qanun pozuntusu aşkar edilir

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