Генпрокурор: В России ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экосфере

Российские прокуроры ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экологической сфере, координируется работа правоохранительных органов по 15 тыс. уголовным делам по этому направлению.

Российские прокуроры ежегодно пресекают до 300 тыс. нарушений законов в экологической сфере, координируется работа правоохранительных органов по 15 тыс. уголовным делам по этому направлению.

Как передает Report, об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на пленарном заседании представителей правоохранительных органов в рамках COP29 в Баку.

"Ежегодно прокурорами пресекается до 300 тыс. нарушений законов в экологической сфере, осуществляется уголовное преследование и координация деятельности правоохранительных органов более чем по 15 тыс. уголовных дел, связанных с незаконной рубкой и уничтожением лесных насаждений, загрязнением воздуха, водоемов и недр, а также незаконной добычей биоресурсов", - сказал он.

По его словам, свыше 2 тыс. таких дел возбуждены по материалам надзорных проверок.