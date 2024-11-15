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Генпрокурор России прибыл в Баку для участия в COP29

Генпрокурор России прибыл в Баку для участия в COP29 Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
15 ноября 2024 г. 10:00
Генпрокурор России прибыл в Баку для участия в COP29

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ходе визита Краснов также проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

В ведомстве сообщили, что в этом году участие правоохранительного сообщества в климатическом саммите организовано прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в сопредседательстве с МВД ОАЭ.

Цель участия представителей правоохранительного сообщества в COP29 - подчеркнуть важность расширения потенциала правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, оказывающими влияние на окружающую среду.

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