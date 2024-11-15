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Генпрокурор Молдовы: Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку

Генпрокурор Молдовы: Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку.
COP29
15 ноября 2024 г. 13:49
Генпрокурор Молдовы: Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку

Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Молдовы Ион Мунтяну.

Он отметил, что борьба с коррупцией и отмыванием денег является одним из главных приоритетов прокуратуры Молдовы:

"Борьба с экологическими преступлениями также считается приоритетом. Как бы мы ни старались, мы не сможет вести борьбу в одиночку. Поэтому нам необходимо поддерживать хорошие отношения со всеми органами прокуратуры, которые ставят в приоритет эту борьбу. Выражаю благодарность Азербайджану за создание возможности участвовать в таком серьезном мероприятии, связанном с борьбой с экологическими преступлениями".

Мунтяну также отметил, что сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Молдовы носит тесный характер:

"Вчера состоялась встреча с генеральным прокурором Азербайджана, в ходе которой было решено проведение ряда совместных мероприятий в следующем году. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии совместной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Moldovanın Baş prokuroru: Ekoloji cinayətlərə qarşı mübarizə təkbaşına aparıla bilməz

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