Генпрокурор Молдовы: Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку

Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку.

Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Молдовы Ион Мунтяну.

Он отметил, что борьба с коррупцией и отмыванием денег является одним из главных приоритетов прокуратуры Молдовы:

"Борьба с экологическими преступлениями также считается приоритетом. Как бы мы ни старались, мы не сможет вести борьбу в одиночку. Поэтому нам необходимо поддерживать хорошие отношения со всеми органами прокуратуры, которые ставят в приоритет эту борьбу. Выражаю благодарность Азербайджану за создание возможности участвовать в таком серьезном мероприятии, связанном с борьбой с экологическими преступлениями".

Мунтяну также отметил, что сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Молдовы носит тесный характер:

"Вчера состоялась встреча с генеральным прокурором Азербайджана, в ходе которой было решено проведение ряда совместных мероприятий в следующем году. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии совместной деятельности".