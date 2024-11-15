Генпрокурор: Экологические преступления можно предотвратить только совместными усилиями

11:21

Защита планеты от экологических преступлений возможна только при объединении усилий.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил в пятницу на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата" в рамках COP29 в Баку.

Кямран Алиев отметил, что в Азербайджане за экологические нарушения предусмотрены строгие меры наказания.

"Мы активно принимаем меры по защите окружающей среды. В частности, ведутся расследования экологических преступлений и ущерба, нанесенного в период 30-летней оккупации азербайджанских земель. В рамках климатических мероприятий крайне важно объединить усилия ради будущих поколений", - подчеркнул он.