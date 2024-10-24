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Генеральный секретарь ООН рассказал о своих ожиданиях от COP29

Генеральный секретарь ООН рассказал о своих ожиданиях от COP29 Предстоящая климатическая конференция ООН - COP29 должна стимулировать прогресс двумя способами.
COP29
24 октября 2024 г. 21:33
Генеральный секретарь ООН рассказал о своих ожиданиях от COP29

Предстоящая климатическая конференция ООН - COP29 должна стимулировать прогресс двумя способами.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении.

Он отметил, что на COP29 в первую очередь должны быть представлены новые национальные планы действий по климату для стран на следующий год.

"Правительства согласились привести эти планы в соответствие с 1,5о (удержание показателя глобального потепления в пределах 1,5 градуса - ред.). Это означает, что они должны сократить все выбросы парниковых газов, и это должно распространяться на все сферы экономики. Необходимо стимулировать прогресс во всех секторах. Вопрос климатического финансирования в рамках COP29 выйдет на первый план. Развивающиеся страны должны увеличить свою поддержку для ускорения перехода к чистой энергии и борьбы с глобальным потеплением", - заявил Гутерриш.

Генсек добавил, что на COP29 должны быть обеспечены гарантии по выделению необходимого финансирования, а также по достижению поставленных целей.

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