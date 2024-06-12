Гендиректор CANSO: Баку идеален для проведения саммита по аэронавигации

Баку - идеальное место для проведения Всемирного саммита по аэронавигации CANSO.

Баку - идеальное место для проведения Всемирного саммита по аэронавигации CANSO.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) Симон Хокард (Simon Hocquard).

По его словам, избрание Баку местом проведения этого мероприятия целесообразно в связи с тем, что в ноябре здесь пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

“Баку идеален, поскольку здесь рассматриваются возможности использования различных источников энергии, что находит отражение в организации COP29 в этом году. Тема изменения климата актуальна также для авиационной отрасли и ставит перед ней важнейшие задачи. Одной из общих целей является достижение нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, и для этого нам нужно проделать большую работу", - сказал он.

"На авиационную отрасль приходится 2% всех мировых выбросов углекислого газа, и если мы не начнем решать проблему прямо сейчас, через два десятилетия этот показатель достигнет 22%", - добавил Хокард.