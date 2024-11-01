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Генерал: ГПС завершила подготовку к COP29

Генерал: ГПС завершила подготовку к COP29 12:00
COP29
1 ноября 2024 г. 12:23
Генерал: ГПС завершила подготовку к COP29

В Государственной пограничной службе (ГПС) завершены технические работы в рамках подготовки к COP29.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил начальник Пограничного контроля ГПС генерал-лейтенант Эльшан Вердиев.

"Мы полностью готовы выполнить поставленные задачи", - сказал генерал.

Вердиев добавил, что обеспечивается надежный пограничный контроль граждан и транспортных средств, прибывающих через пункты пропуска Пограничного контроля ГПС.

По его словам, одной из основных задач службы является предотвращение ввоза в страну оружия и наркотических средств.

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Версия на английском языке Azerbaijan's State Border Service ready for COP29 Climate Summit
Версия на азербайджанском языке DSX generalı: COP29-a hazırlıq yekunlaşıb

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