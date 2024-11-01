Генерал: ГПС завершила подготовку к COP29

В Государственной пограничной службе (ГПС) завершены технические работы в рамках подготовки к COP29.
Об этом в ответ на вопрос Report заявил начальник Пограничного контроля ГПС генерал-лейтенант Эльшан Вердиев.
"Мы полностью готовы выполнить поставленные задачи", - сказал генерал.
Вердиев добавил, что обеспечивается надежный пограничный контроль граждан и транспортных средств, прибывающих через пункты пропуска Пограничного контроля ГПС.
По его словам, одной из основных задач службы является предотвращение ввоза в страну оружия и наркотических средств.