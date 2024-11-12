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Гендиректор ВОЗ: Климатические проблемы являются и кризисом здравоохранения

Гендиректор ВОЗ: Климатические проблемы являются и кризисом здравоохранения 15:32 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил довольство церемонией открытия COP29 в Баку.
COP29
12 ноября 2024 г. 15:54
Гендиректор ВОЗ: Климатические проблемы являются и кризисом здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на COP29 большой блок обсуждаемых вопросов связан со сферой здравоохранения, так как климатический кризис является и кризисом здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам в кулуарах климатической конференции COP29 в Баку.

По его словам, анализ процессов показывает, что пандемии зависят от деятельности человека: "Если мы сделаем все, что в наших силах, то сможем предотвратить их возникновение".

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Версия на азербайджанском языке ÜST baş direktoru: COP29-un açılış sessiyası çox yaxşı keçdi

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