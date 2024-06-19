Гендиректор ВОЗ: Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней

Миллионы людей страдают от резкого повышения температуры воздуха и из-за засухи.

Миллионы людей страдают от резкого повышения температуры воздуха и из-за засухи.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса участникам проходящей в Баку встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

"Климатические изменения - это вызов для здравоохранения. Масштабы гуманитарных чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, увеличиваются. Изменение климата способствует распространению таких болезней, как малярия", - заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней.