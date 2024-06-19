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Гендиректор ВОЗ: Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней

Гендиректор ВОЗ: Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней Миллионы людей страдают от резкого повышения температуры воздуха и из-за засухи.
COP29
19 июня 2024 г. 11:02
Гендиректор ВОЗ: Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней

Миллионы людей страдают от резкого повышения температуры воздуха и из-за засухи.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса участникам проходящей в Баку встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

"Климатические изменения - это вызов для здравоохранения. Масштабы гуманитарных чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, увеличиваются. Изменение климата способствует распространению таких болезней, как малярия", - заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней.

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Версия на азербайджанском языке ÜST-nin Baş direktoru: İqlim tədbirləri hər il milyonlarla insanın həyatını xilas edə bilər
Версия на английском языке WHO director-general: Climate action may save millions of lives every year

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