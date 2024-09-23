Гендиректор МОМ: С нетерпением ждем COP29 под председательством Азербайджана

С нетерпением ждем 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку под председательством Азербайджана.

С нетерпением ждем 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку под председательством Азербайджана.

Об этом сказала корреспонденту американского бюро Report генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поп.

Приняв участие в организованном председательством COP29 в рамках "Недели высокого уровня" Генеральной Ассамблеи ООН круглом столе на тему "Климат, мир и человеческая мобильность", Э.Поп высоко оценила деятельность Азербайджана в преддверии COP.

"Я буду в Баку накануне COP29, и я очень взволнована этим. Думаю, это будет успешный COP. Для нас всегда важно объединять идеи с практикой. Сегодняшняя встреча на тему "Климат, мир и человеческая мобильность", организованная Азербайджаном в ООН, была очень важной", - сказала она.

По словам гендиректора МОМ, текущее партнерство очень важно для поддержки людей во всем мире, которые мигрируют из-за изменения климата и его последствий.

"Сегодня мы поддерживаем сотни и миллионы людей по всему миру, и наша цель - предпринять конкретные и прагматичные шаги, без которых мы не сможем достичь успешных результатов. Главный вопрос, на котором мы сосредоточены вместе с командой COP, - это выявление и вынесение на повестку дня проблем, которые остались без внимания или недостаточно освещены. Я думаю, что сегодня они ищут решения многих спорных вопросов, ищут обязательства от многих партнерских банков, зеленых климатических фондов. Они ищут конкретную информацию и множество способов для уменьшения влияния и ущерба от изменений климата", - заключила Э.Поп.