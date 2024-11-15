Гендиректор IRENA: Программа APRECA открывает новые возможности для стран региона

Гендиректор IRENA: Программа APRECA открывает новые возможности для стран региона

Программа "Ускоренное партнерство в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии" (APRECA) открывает новые возможности для стран региона.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на Инвестфоруме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29 в Баку.

По его словам, Центральная Азия обладает потенциалом как в области возобновляемой энергетики, так и критически важных минеральных ресурсов. Благодаря этому потенциалу страны региона могут занять передовые позиции в экономике 21-го века и подготовиться к новому будущему в энергетической сфере, сказал он.

APRECA это всеобъемлющий и новый подход, который позволит мобилизовать потенциал региона, подчеркнул Ла Камера.

Ранее сегодня Министерство энергетики Азербайджана совместно с IRENA учредило программу под названием APRECA, целью которой является ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и содействовать зеленой индустриализации в регионе.