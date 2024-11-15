Гендиректор CCCPA: Египет полностью поддерживает Бакинский призыв и запуск Бакинского хаба

Египет полностью поддерживает Бакинский призыв и запуск Бакинского хаба, нацеленных на борьбу с климатическими изменениями путем мира на политической арене.

Египет полностью поддерживает Бакинский призыв и запуск Бакинского хаба, нацеленных на борьбу с климатическими изменениями путем мира на политической арене.

Как передает Report, об этом генеральный директор Каирского центра по разрешению международных конфликтов, поддержанию мира и миростроительству (CCCPA) Ахмед Абдель Латиф заявил в пятницу на пресс-конференции в рамках COP29.

"Сегодня утром состоялась конференция высокого уровня, на которой были запущены Бакинский призыв и Бакинский хаб, которые Египет полностью поддерживает. Впервые председательство COP выступило с инициативой по климату и миру под названием "Климатические меры реагирования для поддержания мира" и мы полны решимости продвигать эту инициативу", - сказал он.