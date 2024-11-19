GECF и ОПЕК обсудили на COP29 совместные шаги в рамках борьбы с изменением климата

Форум стран-экспортеров газа (GECF) и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провели свою третью координационную встречу 19 ноября 2024 года в рамках COP29 в Баку, на которой обсуждалась важность взаимодействия двух организаций в решении проблем с изм

Форум стран-экспортеров газа (GECF) и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провели свою третью координационную встречу 19 ноября 2024 года в рамках COP29 в Баку, на которой обсуждалась важность взаимодействия двух организаций в решении проблем с изменением климата.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение GECF.

"На встрече отмечена важность взаимодействия двух организаций в решении проблем, связанных с изменением климата и энергетической безопасностью",- говорится в информации.

"GECF и ОПЕК являются межправительственными организациями-единомышленниками, и крайне важно предоставить нашим членам платформу для обмена мнениями и опытом по важнейшим направлениям переговоров в рамках COP29", - сказал глава GECF Мохамед Хамель.

Генсек ОПЕК Хайтам Аль Гайс, со своей стороны, подтвердил важность сотрудничества между двумя организациями, заявил, что эти встречи позволяют координировать совместные действия, повышая эффективность.

На встрече стороны обсудили ключевые темы, связанные с устойчивым развитием, энергетикой и изменением климата.

Участники встречи признали важность продвижения важнейших вопросов в рамках Парижского соглашения по климату, которые особенно актуальны для развивающихся стран, включая климатическое финансирование, смягчение последствий, адаптацию, потери и ущерб, справедливый, реалистичный и равноправный переход к энергетике, передачу технологий и наращивание потенциала.

Делегации подчеркнули необходимость достижения справедливого, инклюзивного, реалистичного и сбалансированного результата СОР29, который позволит решить проблему изменения климата, обеспечив при этом устойчивое развитие, энергетическую безопасность и доступность.

Стороны также подтвердили важность дальнейшего сотрудничества между GECF и странами-членами ОПЕК для эффективного участия в переговорах по климату и решения общих проблем.

"По итогам встречи стороны договорились об укреплении связей между GECF и ОПЕК, в том числе на техническом уровне, с целью решения сложных вопросов, связанных с энергетикой, климатом и развитием",- говорится в информации.