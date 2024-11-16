GEAPP: Центральная Азия - один из наиболее критических регионов на пути к нулевым выбросам

Центральная Азия - один из наиболее критических регионов на пути к нулевым выбросам.

Центральная Азия - один из наиболее критических регионов на пути к нулевым выбросам.

Как сообщает Report, об этом сказала вице-президент Глобального энергетического альянса для людей и планеты (GEAPP) Китти Бу на Региональном семинаре по Центральной Азии "Утроение установленной мощности возобновляемой энергии к 2030 году: практические шаги для ускорения использования возобновляемой энергии в Центральной Азии" в рамках COP29.

"Ожидается, что к 2030 году спрос на энергию в Центральной Азии вырастет до двузначных показателей. Электроэнергетический сектор станет одной из самых быстрорастущих отраслей в этом регионе. Рост населения и тенденции экономического развития показывают, что для будущего с нулевыми выбросами регион должен диверсифицировать свою энергетическую базу. Несмотря на то, что их экономики сильно зависят от традиционного ископаемого топлива, страны Центральной Азии добились прогресса во внедрении возобновляемых источников энергии. Быстрое внедрение возобновляемой энергии и последующее снижение зависимости от ископаемого топлива является ключом для Центральной Азии к ограничению выбросов и созданию устойчивого будущего".