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ГДП обратилась к участникам дорожного движения в связи с COP29

ГДП обратилась к участникам дорожного движения в связи с COP29 10:35
COP29
4 ноября 2024 г. 11:17
ГДП обратилась к участникам дорожного движения в связи с COP29

Главное Управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения с целью снижения числа пробок на дорогах в период проведения в Баку международной конференции COP29.

Как сообщает Report, в заявлении отмечено, что разработана соответствующая концепция с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения прибывших в страну в связи с СОР29 многочисленных гостей, официальных лиц, а также местного населения.​​

"Данная концепция предусматривает применение в период COP29 периодических ограничений на некоторых улицах и проспектах столицы, однако необходимости в долгосрочном закрытии дорог нет", - говорится в обращении.

Для снижения числа пробок на дорогах ГУ ГДП призывает приезжающих в столицу граждан пользоваться предпочтительно общественным транспортом, а местных жителей - как можно меньше использовать личный автотранспорт и, учитывая ограничения движения на некоторых улицах, передвигаться по альтернативным дорогам.

ГУ ГДП отмечает, что, каждый участник дорожного движения, следуя данным рекомендациям, будет способствовать успешному проведению COP29 и окажет поддержку организаторам конференции.

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Версия на азербайджанском языке DYP COP29 müddətində nəqliyyat sıxlığının azaldılması ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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