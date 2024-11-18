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GCF: Климатическое финансирование должно быть быстро направлено в самые уязвимые регионы 

GCF: Климатическое финансирование должно быть быстро направлено в самые уязвимые регионы  Климатическое финансирование требует ускоренной мобилизации, особенно в регионах, где воздействие изменений климата ощущается наиболее остро.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:30
GCF: Климатическое финансирование должно быть быстро направлено в самые уязвимые регионы 

Климатическое финансирование требует ускоренной мобилизации, особенно в регионах, где воздействие изменений климата ощущается наиболее остро.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель по коммуникациям Зеленого климатического фонда (GCF) Стефани Спек в рамках заседания "Бакинская инициатива человеческого развития для климатической устойчивости" на COP29.

"Следует начать с обсуждений, которые ставят людей в центр климатического финансирования, а также с анализа все более значимых точек пересечения человеческого развития с образованием, здравоохранением, социальной защитой и занятостью в наиболее сложных регионах", - подчеркнула она.

Спек отметила, что GCF выполняет свои обязательства через прямые инвестиции, уже достигшие 16 млрд долларов, и привлечение более 60 млрд долларов из других источников. Она указала на необходимость расширения инвестиций в здравоохранение, образование и социальную защиту для создания долгосрочных решений и поддержки справедливого перехода.

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Версия на английском языке GCF: Climate finance must be rapidly directed to most vulnerable areas
Версия на азербайджанском языке GCF Kommunikasiya rəhbəri: İqlim maliyyəsi ən həssas yerlərə sürətli şəkildə səfərbər edilməlidir

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