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GCF: Достижение эффективной и инклюзивной адаптации очень важно

GCF: Достижение эффективной и инклюзивной адаптации очень важно Достижение эффективной и инклюзивной адаптации крайне важно.
COP29
19 ноября 2024 г. 19:26
GCF: Достижение эффективной и инклюзивной адаптации очень важно

Достижение эффективной и инклюзивной адаптации крайне важно.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund - GCF) Ачала Абейсингх на мероприятии, посвященном Национальным адаптационным планам и ускорению мер адаптации, в рамках COP29.

Он отметил, что Национальные адаптационные планы (NAP) являются стратегическим инструментом, интегрированным в процессы национального развития: "Более 100 стран обратились за поддержкой к Зеленому климатическому фонду, одобрено свыше 100 грантов для NAP. Уже 16 стран представили свои планы в UNFCCC. Мы поздравляем Азербайджан с представлением NAP в этом году".

А. Абейсингх подчеркнул, что важно продолжать поддержку стран в планировании и реализации мер адаптации: "Благодаря грантам, предоставленным Глобальной сети NAP при поддержке США, страны могут разрабатывать инвестиционные планы по адаптации. Мы также привлекаем новых спонсоров к этому процессу".

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Версия на английском языке GCF: Achieving effective and inclusive adaptation very important
Версия на азербайджанском языке GCF: Effektiv və inklüziv miqyasda uyğunlaşmanın əldə edilməsi çox vacibdir

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