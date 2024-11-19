GCF: Достижение эффективной и инклюзивной адаптации очень важно

Достижение эффективной и инклюзивной адаптации крайне важно.

Достижение эффективной и инклюзивной адаптации крайне важно.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund - GCF) Ачала Абейсингх на мероприятии, посвященном Национальным адаптационным планам и ускорению мер адаптации, в рамках COP29.

Он отметил, что Национальные адаптационные планы (NAP) являются стратегическим инструментом, интегрированным в процессы национального развития: "Более 100 стран обратились за поддержкой к Зеленому климатическому фонду, одобрено свыше 100 грантов для NAP. Уже 16 стран представили свои планы в UNFCCC. Мы поздравляем Азербайджан с представлением NAP в этом году".

А. Абейсингх подчеркнул, что важно продолжать поддержку стран в планировании и реализации мер адаптации: "Благодаря грантам, предоставленным Глобальной сети NAP при поддержке США, страны могут разрабатывать инвестиционные планы по адаптации. Мы также привлекаем новых спонсоров к этому процессу".