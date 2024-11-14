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Газпром: США своими действиями увеличивают неопределенность на мировом газовом рынке

Газпром: США своими действиями увеличивают неопределенность на мировом газовом рынке Американские политики и компании своими действиями и комментариями играют на увеличение неопределенности и нестабильности глобального газового рынка.
COP29
14 ноября 2024 г. 14:55
Газпром: США своими действиями увеличивают неопределенность на мировом газовом рынке

Американские политики и компании своими действиями и комментариями играют на увеличение неопределенности и нестабильности глобального газового рынка.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирилл Полоус на "полях" СОР29 в Баку.

В своей презентации он показал влияние США на мировой газовый рынок в виде многоуровневой пирамиды.

Европу в своем слайде докладчик назвал "самым восприимчивым регионом" для энергетического влияния США: "Во многом в результате действий регуляторов наблюдается достаточно существенное увеличение зависимости Старого Света от Соединенных штатов Америки, которые в последнее время существенно нарастили свое присутствие на европейском газовом рынке. Ряд европейских компаний уже пострадали, заключив контракты на поставку СПГ. Некоторые из них не соблюдаются, газ не поставляется, объем по этим контрактам оценивается в десятки миллиардов долларов. В результате различного рода регуляторных ограничений (до 2050 года) ожидается дальнейшее существенное снижение спроса на природный газ в Европе, практически на треть от текущих значений, несмотря на достаточную величину сокращения в предшествовавшие периоды".

По его словам, в части долгосрочных перспектив мирового рынка СПГ "для многих стало неприятным сюрпризом решение руководства США о временной приостановке выдачи лицензий на экспорт, что явилось ограничивающим фактором для принятия окончательных инвестиционных решений по ряду американских СПГ проектов, по которым были даже подписаны предварительные соглашения на поставку".

Стратег "Газпрома" отметил, что в области потребления газа в Европе ограничения во многом связаны с реализацией программы REPowerEU.

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Версия на английском языке Gazprom: US actions increase uncertainty in global gas market

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