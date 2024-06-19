Габиб Микаиллы: COP29 окажет существенное влияние на борьбу с изменением климата

Команда COP29 выражает надежду на то, что конференция в Баку сможет оказать существенное влияние на борьбу с изменениями климата.

Команда COP29 выражает надежду на то, что конференция в Баку сможет оказать существенное влияние на борьбу с изменениями климата.

Как передает Report, об этом руководитель секретариата организационного комитета COP29, заведующий сектором управления внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы заявил на проходящей в Баку 29-ой встрече высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

По его словам, COP29 будет историческим, поскольку основная тематика конференции в Баку - это вопросы финансирования: "Невозможно преодолеть негативные последствия изменения климата без решения вопросов финансирования", - добавил он.

"За эти шесть месяцев наша команда COP29 посетила столицы мира, провела консультации со странами, входящими в различные переговорные группы, чтобы услышать их мнения, понять их приоритеты, позицию, и это было весьма успешно”, - сказал он.

По словам Микаиллы, на данный момент работа команды COP29 находится в самой активной фазе.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.