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Фредерик Вети: Колониализм причиняет вред также и экологии Новой Каледонии

Фредерик Вети: Колониализм причиняет вред также и экологии Новой Каледонии Колониализм причиняет серьезный вред не только экономике, но и экологии Новой Каледонии.
COP29
13 ноября 2024 г. 13:28
Фредерик Вети: Колониализм причиняет вред также и экологии Новой Каледонии

Колониализм причиняет серьезный вред не только экономике, но и экологии Новой Каледонии.

Как сообщает Report, об этом представитель Новой Каледонии Фредерик Вети сказал журналистам в кулуарах COP29.

Он отметил, что три новых завода, построенных на территории Новой Каледонии, серьезно загрязняют окружающую среду, что в итоге приводит к сокращению зеленых насаждений.

"Мы получили приглашение на COP29 и активно участвуем в обсуждениях. Думаю, что после COP29 мы сможем изменить ситуацию или найти пути сотрудничества", - сказал он.

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Версия на английском языке Colonialism harms not only New Caledonia's economy but also its climate
Версия на азербайджанском языке Frederik Veti: Kolonializm Yeni Kaledoniyanın təkcə iqtisadiyyatına deyil, iqliminə də zərər vurur

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