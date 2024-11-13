Фредерик Вети: Колониализм причиняет вред также и экологии Новой Каледонии

Колониализм причиняет серьезный вред не только экономике, но и экологии Новой Каледонии.

Колониализм причиняет серьезный вред не только экономике, но и экологии Новой Каледонии.

Как сообщает Report, об этом представитель Новой Каледонии Фредерик Вети сказал журналистам в кулуарах COP29.

Он отметил, что три новых завода, построенных на территории Новой Каледонии, серьезно загрязняют окружающую среду, что в итоге приводит к сокращению зеленых насаждений.

"Мы получили приглашение на COP29 и активно участвуем в обсуждениях. Думаю, что после COP29 мы сможем изменить ситуацию или найти пути сотрудничества", - сказал он.