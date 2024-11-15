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Франческо Ла Камера: Для возобновляемой энергетики потребуется $31,5 трлн до 2030 года

Франческо Ла Камера: Для возобновляемой энергетики потребуется $31,5 трлн до 2030 года Для достижения целей в области возобновляемой энергетики обязательства по "зеленой" энергии должны быть интегрированы в национальные политики и программы.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:20
Франческо Ла Камера: Для возобновляемой энергетики потребуется $31,5 трлн до 2030 года

Для достижения целей в области возобновляемой энергетики обязательства по "зеленой" энергии должны быть интегрированы в национальные политики и программы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на Инвестфоруме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что с этой целью необходимо преобразовать 29 обязательств по "зеленой" энергии в конкретные национальные программы и стратегии.

"Нам нужны четкие национальные цели для сетей и гибкости, включая хранение энергии. Финансирование таких проектов должно быть доступным и предоставляться на лучших условиях, особенно для энергетических рынков и развивающихся экономик. До 2030 года для возобновляемой энергетики, сетей, гибкости, энергоэффективности и хранилищ потребуется 31,5 трлн долларов США", - сказал гендиректор IRENA.

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Версия на азербайджанском языке Bərpa olunan enerji sahəsində hədəflərə çatmaq üçün tələb olunan investisiyanın məbləği açıqlanıb

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