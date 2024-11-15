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Франческо Корваро: Пришло время действовать ради климата и мира

Франческо Корваро: Пришло время действовать ради климата и мира Остановить климатические изменения без мира невозможно, и именно поэтому инициатива Баку, объединяющая вопросы климата и мира, имеет столь важное значение.
COP29
15 ноября 2024 г. 15:02
Франческо Корваро: Пришло время действовать ради климата и мира

Остановить климатические изменения без мира невозможно, и именно поэтому инициатива Баку, объединяющая вопросы климата и мира, имеет столь важное значение.

Как передает Report, об этом заявил специальный посланник правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на пресс-конференции в Баку.

По его словам, пришло время действовать ради климата и мира.

"У нас не так много времени, чтобы бездействовать. Мы должны действовать, и я считаю, что эта платформа может быть очень полезной для достижения наших целей. Она может побудить другие страны задуматься. Климат и мир, климат и безопасность -это глобальная проблема. Никто не избежит ее. В будущем это может стать серьезной проблемой, особенно с учетом возможной миграции, если мы не найдем решений для адаптации и смягчения последствий", - подчеркнул Корваро.

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Версия на азербайджанском языке Françesko Korvaro: İqlim və sülh naminə hərəkət etməyin vaxtı çatıb
Версия на английском языке Francesco Corvaro: Time to act for climate and peace

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