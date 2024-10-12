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Франческо Корваро: Италия берет на себя ведущую роль под председательством Азербайджана в COP29

Франческо Корваро: Италия берет на себя ведущую роль под председательством Азербайджана в COP29 Италия взяла на себя заметную роль в рамках председательства Азербайджана на COP29.
COP29
12 октября 2024 г. 13:03
Франческо Корваро: Италия берет на себя ведущую роль под председательством Азербайджана в COP29

Встреча в Баку, предшествующая COP29, завершилась, ознаменовав собой важную веху на пути к конференции по климату в ноябре. Ключевыми темами обсуждения стали адаптация, смягчение последствий, определяемые на национальном уровне вклады (NDC) и Статья 6 Парижского соглашения.

Как передает Report, об этом специальный посланник правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро написал в социальных сетях по итогам Pre-COP29 в Баку.

"Дебаты были интенсивными, отражая критическую важность этих вопросов. Несмотря на чувствительность тем, среди участников растет признание важности достижения консенсуса для повышения доверия и устойчивости климатической политики", - написал Корваро.

По его словам, Италия взяла на себя видную роль под председательством Азербайджана на COP29. В дополнение к четырем основным приоритетам азербайджанское председательство сфокусировалось на пятом - прозрачности, назначив Италию "парой" наряду с Казахстаном, представляющим развивающиеся страны. "Это назначение знаменует собой историческую возможность для Италии, подчеркивая международное признание приверженности страны справедливому и прагматичному переходу", - написал спецпосланник.

"Крайне важно воспользоваться этой возможностью для укрепления роли Италии на мировой арене и совместного продвижения эффективных действий по борьбе с изменением климата. Италия, являясь одной из крупнейших экономик Европы и мира, обладает значительным потенциалом и ресурсами для того, чтобы стать лидером в области устойчивого развития и перехода к низкоуглеродному будущему", - отметил Карваро.

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Версия на английском языке Francesco Corvaro: Italy takes leading role under Azerbaijan's COP29 presidency

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