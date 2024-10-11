Франческо Корваро: Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется со сложной задачей

Франческо Корваро: Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется с возложенной на него сложной задачей

Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется с возложенной на него сложной задачей.

Об этом Report сказал специальный посланник Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на полях Pre-COP29 в Баку.

Корваро отметил, что на COP29 в Баку предстоит решить сложные задачи, однако выразил уверенность в том, что стороны смогут достичь договоренностей.

"Как вы знаете, нам предстоит обсудить Новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию (NCQG). Верю, что стороны смогут прийти к общему мнению, и согласовать последующие шаги в этом направлении для будущего климатических фондов", - сказал он.