О нас

Франческо Корваро: Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется со сложной задачей

Франческо Корваро: Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется со сложной задачей Франческо Корваро: Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется с возложенной на него сложной задачей
COP29
11 октября 2024 г. 09:36
Франческо Корваро: Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется со сложной задачей

Азербайджан, как председатель COP29, успешно справляется с возложенной на него сложной задачей.

Об этом Report сказал специальный посланник Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на полях Pre-COP29 в Баку.

Корваро отметил, что на COP29 в Баку предстоит решить сложные задачи, однако выразил уверенность в том, что стороны смогут достичь договоренностей.

"Как вы знаете, нам предстоит обсудить Новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию (NCQG). Верю, что стороны смогут прийти к общему мнению, и согласовать последующие шаги в этом направлении для будущего климатических фондов", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Françesko Korvaro: COP29-un sədri kimi Azərbaycan çətin vəzifənin öhdəsindən uğurla gəlir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi