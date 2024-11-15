ФОТОРЕПОРТАЖ из медиа-центра COP29 в Баку

Климатическую конференцию COP29 в Баку освещают более 3500 представителей медиа.

Климатическую конференцию COP29 в Баку освещают более 3500 представителей медиа.

Как сообщил Report директор по медиа-операциям COP29 Пирим Пиримов, около 800 из них - представители местных СМИ.

Медиа-центр, площадь которого составляет 6325 квадратных метров, полностью оснащен для комфортной работы журналистов.

Представитель COP29 сообщил, что имеется 330 рабочих мест для сотрудников телевидения и радио, 30 рабочих мест для печатной прессы.

Для удобства представителей СМИ также работают медиа-информационные центры, в которых 15 телестудий, 32 позиции для стендапов.

Представляем фоторепортаж из медиа-центра COP29 в Баку.

Фото: Самира Гасанова