Фонды Гейдара Алиева и "Sıfır Atık" представят совместный павильон на COP29

В "зеленой зоне" Бакинской климатической конференции будет представлен совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда нулевых отходов (Sıfır Atık Vakfı) – Центр солидарности на COP29 (The Solidarity Hub at COP29).

В "зеленой зоне" Бакинской климатической конференции будет представлен совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда нулевых отходов (Sıfır Atık Vakfı) – Центр солидарности на COP29 (The Solidarity Hub at COP29).

Об этом сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева.

Таким образом, фонды Азербайджана и Турции объединят свои усилия во время COP29 во имя устойчивости и социального развития, сообщили в Фонде.

"Зеленая зона" COP29 - это пространство, где собирается широкая аудитория участников, включая государственный и частный сектор, НПО, представителей СМИ и официальных делегатов "голубой зоны".

"Оба фонда стремятся создавать устойчивые решения, внося вклад в различные сферы общества. Совместный проект на COP29 подчеркивает их деятельность в области охраны окружающей среды и социальной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с проектами в сфере образования, здравоохранения, социальной и культурной областях, инициативы Фонда Гейдара Алиева по защите окружающей среды, благодаря своей эффективности, также встречаются с одобрением в обществе. На павильоне будет создана интерактивная зона, связанная с проектами в сферах образования, здравоохранения и социальной сфере.

В свою очередь, "Sıfır Atık" представит на этой платформе свои проекты в области эффективности ресурсов, управления отходами и переработки, программы по повышению осведомленности в области охраны окружающей среды и инновационные решения.