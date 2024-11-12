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Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам

Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам В 2025 году Фонд компенсации потерь и ущерба окажет финансовую помощь развивающимся странам.
COP29
12 ноября 2024 г. 18:34
Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам

В 2025 году Фонд компенсации потерь и ущерба окажет финансовую помощь развивающимся странам.

Как сообщает Report, в связи с этим на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) были подписаны три документа.

Первый документ был подписан с Филиппинами, где находится штаб-квартира Фонда, второй - со Всемирным банком, а третий - со странами-донорами.

Завершена институционализация Фонда для оказания финансовой поддержки развивающимся странам с 2025 года. Швеция перечислила в Фонд 19,2 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке İtki və Zərərə Cavab Fondu inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərməyə hazırlaşır

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