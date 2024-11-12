Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам

В 2025 году Фонд компенсации потерь и ущерба окажет финансовую помощь развивающимся странам.
Как сообщает Report, в связи с этим на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) были подписаны три документа.
Первый документ был подписан с Филиппинами, где находится штаб-квартира Фонда, второй - со Всемирным банком, а третий - со странами-донорами.
Завершена институционализация Фонда для оказания финансовой поддержки развивающимся странам с 2025 года. Швеция перечислила в Фонд 19,2 млн долларов США.