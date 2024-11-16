First Abu Dhabi Bank: Мы готовы увеличить кредитование МСП для поддержки их в энергопереходе

12:53

Финансовый сектор может поддержать малый и средний бизнес в достижении климатических целей.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный вице-президент First Abu Dhabi Bank Шаргиил Башир на мероприятии "Климатически устойчивый малый и средний бизнес" в рамках COP29 в Баку.

"В этом году мы выделили кредиты МСП на сумму 1 млрд долларов США, однако мы можем сделать гораздо больше. Мы стали партнером COP28, и стремимся повысить осведомленность МСП о климатической деятельности, помочь им создать свои бизнес-возможности для устойчивого развития и поддержать их в процессе энергетического перехода".