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First Abu Dhabi Bank: Мы готовы увеличить кредитование МСП для поддержки их в энергопереходе

First Abu Dhabi Bank: Мы готовы увеличить кредитование МСП для поддержки их в энергопереходе 12:53
COP29
16 ноября 2024 г. 13:13
First Abu Dhabi Bank: Мы готовы увеличить кредитование МСП для поддержки их в энергопереходе

Финансовый сектор может поддержать малый и средний бизнес в достижении климатических целей.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный вице-президент First Abu Dhabi Bank Шаргиил Башир на мероприятии "Климатически устойчивый малый и средний бизнес" в рамках COP29 в Баку.

"В этом году мы выделили кредиты МСП на сумму 1 млрд долларов США, однако мы можем сделать гораздо больше. Мы стали партнером COP28, и стремимся повысить осведомленность МСП о климатической деятельности, помочь им создать свои бизнес-возможности для устойчивого развития и поддержать их в процессе энергетического перехода".

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Версия на азербайджанском языке "First Abu Dhabi Bank": "KOB-lara iqlim keçidində dəstək olmağa çalışırıq

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