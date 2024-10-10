Фирдаус Уссидхум: Мир должен разработать модель единого управления климатическими действиями

Мировому сообществу необходимо разработать модель единого управления климатическими действиями.
Как передает Report об этом сказала специальный советник генерального секретаря Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" Фирдаус Уссидхум на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).
По ее словам, помимо работы в рамках международных организаций, необходимо активизировать действия на региональном уровне. Баланс между мировым сообществом и региональным управлением в вопросах климатических действий очень важен и является ключевым залогом успеха, сказала она.
Уссидхум призвала стороны к немедленным действиям в борьбе с изменениями климата. "Цена бездействия становится слишком высокой. Слишком высокой с точки зрения человеческих жертв и слишком высока с точки зрения стоимости", - отметила она.
Она также подчеркнула, что Фонд потерь и ущерба должен стать основным столпом в помощи к адаптации и реализации климатических действий.