Финляндия: Бакинская декларация делает акцент на защите и восстановлении водных бассейнов и экосистем

12:42

Глобальная водная повестка получила беспрецедентный политический импульс, став важным элементом устойчивости водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Майканен на мероприятии "Отмечаем жизненную линию воды для климата, природы и людей" в рамках COP29.

Он сказал, что интеграция водных вопросов в международную повестку и обеспечение устойчивости водных ресурсов к 2050 году входит в число важных целей Европейского Союза.

"Бакинская декларация подчеркивает, что вода является ключевым элементом изменения климата, и многие климатические последствия проявляются через нарушения водного цикла. Также большинство стихийных бедствий связаны с водой. Декларация водного диалога, принятая в Баку, поднимает вопрос воды на более высокий уровень в глобальной климатической повестке. Я хотел бы поблагодарить Азербайджан за подготовку этого документа", - отметил министр.

Майканен подчеркнул, что Бакинская декларация акцентирует внимание на важности защиты и восстановления водных бассейнов и экосистем для эффективных климатических действий. "Нам нужно усилить сбор научных данных о последствиях изменения климата для водных экосистем и установить связи между защитой водных ресурсов и адаптацией к климатическим изменениям", - сказал он.

"Как подчеркивает председательство Азербайджана на COP29, необходимо объединить усилия правительств, ООН, академического сообщества и частного сектора для совместной работы над вопросами воды и изменения климата", - отметил Майканен.