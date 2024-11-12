О нас

Филиппо Гранди: Для наиболее уязвимых групп населения изменение климата стало суровой реальностью

Филиппо Гранди: Для наиболее уязвимых групп населения изменение климата стало суровой реальностью Во второй день 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку был представлен доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
COP29
12 ноября 2024 г. 15:24
Филиппо Гранди: Для наиболее уязвимых групп населения изменение климата стало суровой реальностью

Во второй день 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку был представлен доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как сообщает Report, в докладе подчеркивается, что беженцы являются одной из наиболее уязвимых групп в вопросах, связанных с изменением климата.

С вступительной речью на презентации доклада в Баку выступил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он отметил, что для наиболее уязвимых групп населения изменение климата стало суровой реальностью, которая негативно сказывается на их жизни.

По его мнению, климатический кризис приводит к тому, что люди перемещаются в регионы, где и без того проживает много людей, находящихся в бедственном положении из-за конфликтов и отсутствия безопасности.

"Решения в климатических вопросах уже есть, но нам нужны срочные действия. Без надлежащих ресурсов и поддержки пострадавшие могут оказаться в еще более затруднительном положении", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-nin ali komissarı: İqlim dəyişikliyi ən həssas əhali qrupları üçün sərt reallığa çevrilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi