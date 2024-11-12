Филиппо Гранди: Для наиболее уязвимых групп населения изменение климата стало суровой реальностью

Во второй день 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку был представлен доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Во второй день 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку был представлен доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как сообщает Report, в докладе подчеркивается, что беженцы являются одной из наиболее уязвимых групп в вопросах, связанных с изменением климата.

С вступительной речью на презентации доклада в Баку выступил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он отметил, что для наиболее уязвимых групп населения изменение климата стало суровой реальностью, которая негативно сказывается на их жизни.

По его мнению, климатический кризис приводит к тому, что люди перемещаются в регионы, где и без того проживает много людей, находящихся в бедственном положении из-за конфликтов и отсутствия безопасности.

"Решения в климатических вопросах уже есть, но нам нужны срочные действия. Без надлежащих ресурсов и поддержки пострадавшие могут оказаться в еще более затруднительном положении", - сказал он.