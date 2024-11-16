О нас

Филипп Мецгер: К 2030 году мощности ВИЭ в мире увеличатся в 10 раз

Филипп Мецгер: К 2030 году мощности ВИЭ в мире увеличатся в 10 раз 13:41
COP29
16 ноября 2024 г. 14:30
Филипп Мецгер: К 2030 году мощности ВИЭ в мире увеличатся в 10 раз

Мощности возобновляемой энергии в мире к 2030 году превысят 10 ТВт, что больше текущего показателя в 10 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь и главный исполнительный директор Международной электротехнической комиссии (МЭК) Филипп Мецгер на круглом столе высокого уровня на тему "Зеленая цифровая деятельность" в рамках COP29.

Он также считает важным модернизацию энергетических сетей: "До 2040 года необходимо заменить и модернизировать 80 млн км линий электропередачи. МЭК посредством финансирования стандартов позволяет развивать системы возобновляемой энергии, малые сети и передовые технологии хранения энергии. В этом процессе важна устойчивость самих технологий".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Filippe Metzger: "2030-cu ilədək dünyada bərpa olunan enerji istehsalı 10 dəfə artacaq"

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi