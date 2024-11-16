Филипп Мецгер: К 2030 году мощности ВИЭ в мире увеличатся в 10 раз

13:41

Мощности возобновляемой энергии в мире к 2030 году превысят 10 ТВт, что больше текущего показателя в 10 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь и главный исполнительный директор Международной электротехнической комиссии (МЭК) Филипп Мецгер на круглом столе высокого уровня на тему "Зеленая цифровая деятельность" в рамках COP29.

Он также считает важным модернизацию энергетических сетей: "До 2040 года необходимо заменить и модернизировать 80 млн км линий электропередачи. МЭК посредством финансирования стандартов позволяет развивать системы возобновляемой энергии, малые сети и передовые технологии хранения энергии. В этом процессе важна устойчивость самих технологий".