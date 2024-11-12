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Филип Мпанго: Климатическое финансирование – это вопрос справедливости и ответственности

Филип Мпанго: Климатическое финансирование – это вопрос справедливости и ответственности Изменение климата - это не размытая перспектива, а реальность, о чем свидетельствуют приведшие к катастрофическим последствиям наводнения в Испании, лесные пожары в Амазонии и проливные дожди на юге Азии.
COP29
12 ноября 2024 г. 18:32
Филип Мпанго: Климатическое финансирование – это вопрос справедливости и ответственности

Изменение климата - это не размытая перспектива, а реальность, о чем свидетельствуют приведшие к катастрофическим последствиям наводнения в Испании, лесные пожары в Амазонии и проливные дожди на юге Азии.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Танзании Филип Исдор Мпанго в ходе выступления на климатической конференции COP29 в Баку.

Он отметил, что Танзания также не защищена от природных катаклизмов, которые обходятся бюджету в 2-3% ВВП ежегодно: "К 2030 году нам необходимо 19,2 млрд долларов для того, чтобы мы выполнили обязательства в рамках ОНУВ. Но мы получили только 500 млн долларов. Нам приходится задействовать внутренние ресурсы себе в ущерб. Этот сценарий становится нормой для всей Африки. Это абсолютно неэтичная адаптация и вызывает очень серьезные проблемы".

Мпанго также подчеркнул, что обещания реального финансирования после конференции в Копенгагене не были выполнены, и пора отказаться от пустой риторики и предложить смелые меры. "Климатическое финансирование – это прежде всего вопрос справедливости и ответственности. Поэтому на этой конференции нам необходимо создать положительную динамику, чтобы не свести на нет те достижения, которых мы добились в прошлом году в Дубае", - сказал он.

Вице-президент отметил, что Танзания стремится вносить свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, используя собственные ресурсы и реализуя проекты в области развития и создания чистых источников энергии. "Однако мы не можем рассуждать о справедливом переходе, если не будем говорить о чистых способах приготовления пищи. Около 900 млн человек в Африке до сих пор готовят пищу с использованием биомассы как топлива. Это ведет к обезлесению, потере "углеродных ловушек". Поэтому провозглашение чистых методов приготовления пищи на африканском континенте одним из приоритетных направлений для справедливого перехода и смягчения последствий изменения климата. И мы призываем обсуждать это и на 29-й конференции сторон", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Filip Mpanqo: İqlim maliyyələşdirməsi ədalət və məsuliyyət məsələsidir

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