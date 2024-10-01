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Фергюс Олд: Мировое сообщество должно обеспечить безопасное использование продовольственной системы

Фергюс Олд: Мировое сообщество должно обеспечить безопасное использование продовольственной системы Мировое сообщество должно обеспечить безопасное использование продовольственной системы, без вреда природе и окружающей среде.
COP29
1 октября 2024 г. 16:01
Фергюс Олд: Мировое сообщество должно обеспечить безопасное использование продовольственной системы

Мировое сообщество должно обеспечить безопасное использование продовольственной системы, без вреда природе и окружающей среде.

Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд на панели во второй день Бакинской климатической недели.

"В настоящее время на продовольственную систему приходится треть глобальных выбросов парниковых газов. Она остается основной причиной утраты биоразнообразия и вырубки лесов", - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что к середине столетия эта система должна будет обеспечивать 10 миллиардов человек во всем мире достаточным количеством доступной и питательной пищи.

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