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Фатих Терим: Популярность футбола может оказать мощное воздействие в борьбе с изменением климата

Фатих Терим: Популярность футбола может оказать мощное воздействие в борьбе с изменением климата 17:32
COP29
16 ноября 2024 г. 17:48
Фатих Терим: Популярность футбола может оказать мощное воздействие в борьбе с изменением климата

Популярность футбола в мире может эффективно способствовать борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер сборной Турции и клуба "Галатасарай" Фатих Терим на встрече с участниками Альянса футбольных клубов по климату в рамках COP29 в Баку.

Терим подчеркнул важность таких инициатив в борьбе с изменением климата.

"Использование популярности футбола для решения проблемы изменения климата может оказать мощное воздействие. Выступления, которые я услышал, подтвердили правильность этого подхода", - сказал турецкий специалист.

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Версия на азербайджанском языке Sabiq baş məşqçi: "Futbolun populyarlığını iqlim dəyişikliyinə yönəltmək çox təsirli olacaq"

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