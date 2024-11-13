Фатих Бирол: Для развития ядерной энергетики необходимо решить две основные проблемы

Развитие ядерной энергетики требует решения двух основных проблем.

Развитие ядерной энергетики требует решения двух основных проблем.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол на мероприятии "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая ядерную энергетику", организованном в рамках COP29.

"Одна из проблем, как и во всех сферах, - это вопрос финансирования. В связи с этим мы представим подробный отчет для обсуждения на Давосском экономическом форуме. Вторая проблема связана с ядерной промышленностью. К сожалению, участники ядерной отрасли испытывают трудности с представлением своевременных и соответствующих бюджету проектов. Они должны регулировать свою деятельность и в этом направлении", - отметил он.