Фариз Исмаилзаде: Для борьбы с климатическими изменениями необходимо проводить научные исследования

Для борьбы с климатическими изменениями также необходимо проводить научные исследования в университетах.

Для борьбы с климатическими изменениями также необходимо проводить научные исследования в университетах.

Как передает Report, об этом заявил проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде в ходе форума по климатической деятельности, организованного Молодежной организацией Движения неприсоединения.

"Без научных исследований мы не продвинемся вперед. К примеру, Университет АДА организовывает семинары, сотрудничает с зарубежными вузами, собирает контакты с учеными по всеми миру [для продвижения повестки дня в области борьбы с климатическими изменениями]", - сказал он.

Исмаилзаде подчеркнул, что в современном мире есть открытый доступ к СМИ и призвал молодежь использовать эту возможность для получения большей информации об этой глобальной проблеме.

"Используйте доступ к средствам массовой информации для охвата более широких сообществ. Вместе мы сможем добиться больших результатов", - добавил он.