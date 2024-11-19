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ФАО: Инвестиции в аграрные системы необходимы на уровне $1,1 трлн в год до 2030г

ФАО: Инвестиции в аграрные системы необходимы на уровне $1,1 трлн в год до 2030г 15:50
COP29
19 ноября 2024 г. 16:02
ФАО: Инвестиции в аграрные системы необходимы на уровне $1,1 трлн в год до 2030г

Инвестиции в сельскохозяйственные системы в мире в рамках мер по борьбе с изменением климата до 2030 года должны составлять 1,1 трлн долларов США в год.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), который был представлен сегодня в Баку на мероприятии "Финансирование трансформации агропродовольственной системы" в рамках COP29.

Согласно отчету, эти средства необходимо направлять на такие сферы, как аграрная политика, поддержка национального бюджета, наращивание потенциала, экономические стимулы и рыночные инструменты, инвестиции в устойчивое финансирование, управление животноводством.

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Версия на английском языке FAO: Agricultural investments of $1.1 trillion per year needed through 2030
Версия на азербайджанском языке FAO: Hər il aqrar sistemlərə 1,1 trilyon dollar investisiya yatırılmalıdır

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