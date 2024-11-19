ФАО: Инвестиции в аграрные системы необходимы на уровне $1,1 трлн в год до 2030г

15:50

Инвестиции в сельскохозяйственные системы в мире в рамках мер по борьбе с изменением климата до 2030 года должны составлять 1,1 трлн долларов США в год.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), который был представлен сегодня в Баку на мероприятии "Финансирование трансформации агропродовольственной системы" в рамках COP29.

Согласно отчету, эти средства необходимо направлять на такие сферы, как аграрная политика, поддержка национального бюджета, наращивание потенциала, экономические стимулы и рыночные инструменты, инвестиции в устойчивое финансирование, управление животноводством.