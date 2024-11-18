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ФАО: Без устойчивого сельского хозяйства невозможно достичь целей по снижению воздействия углекислого газа

ФАО: Без устойчивого сельского хозяйства невозможно достичь целей по снижению воздействия углекислого газа Без устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем невозможно достичь целей Парижского соглашения, включая обеспечение адаптации и снижение воздействия углекислого газа.
COP29
18 ноября 2024 г. 14:43
ФАО: Без устойчивого сельского хозяйства невозможно достичь целей по снижению воздействия углекислого газа

Без устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем невозможно достичь целей Парижского соглашения, включая обеспечение адаптации и снижение воздействия углекислого газа.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Управления по вопросам изменения климата, биоразнообразия и окружающей среды Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Кавех Захеди на панельной дискуссии AgriFuture 2024 в рамках COP29.

По его словам, изменение климата оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство и продовольственные системы, приводя к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, снижению урожайности и увеличению числа вредителей и болезней. "Мы сталкиваемся с разрушительными последствиями изменения климата для сельского хозяйства. Особенно это воздействие сказывается на фермерах, пастухах, рыбаках и производителях", - отметил Захеди.

Он подчеркнул важность трансформации агропродовольственных систем для повышения их устойчивости и эффективности.

"Аграрный сектор приносит множество преимуществ и играет ключевую роль в преодолении климатических вызовов", - заявил Захеди.

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